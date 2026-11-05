Grupo de EU pide que Perú investigue abusos en la Iglesia previo a visita de León XIV

n fiel reza junto a un retrato del recién elegido Papa León XIV durante una misa en su honor en la Catedral de Santa María en Chiclayo, Perú, el 10 de mayo de 2025.

Lima. Un organismo de vigilancia de abuso clerical de Estados ⁠Unidos pidió este jueves al gobierno de Perú que cree ⁠una “comisión de ⁠la verdad” para investigar los abusos sexuales en la Iglesia Católica, días antes de que el papa León inicie una visita al país, en la que tiene previsto reunirse con víctimas.

Anne Barrett Doyle, codirectora de BishopAccountability.org, que rastrea denuncias de abuso al clero católico en todo el mundo, acusó a la jerarquía eclesiástica de Perú de secretismo y de no enfrentar adecuadamente las acusaciones de abuso.

“El obstinado secretismo de los líderes de la Iglesia peruana pone en riesgo a los niños, priva ⁠a las víctimas ​de reconocimiento e impide que las autoridades civiles ⁠identifiquen y procesen a los cómplices”, dijo Barrett en una conferencia de prensa en Lima, antes de la gira del papa León entre el 6 y 17 de noviembre a Uruguay, Argentina ‌y Perú.

Representantes ‌del Arzobispado de Lima y de la Conferencia Episcopal de Perú, que reúne a los obispos católicos del país, no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

La Iglesia local ​enfrentó en la última década una serie de denuncias de abusos sexuales, ​el más sonado fue el ​caso de miembros del grupo católico ultraconservador Sodalicio fundado en ‌Perú, con seguidores en Sudamérica y Estados Unidos.

El papa Francisco ordenó la disolución de la organización en enero del 2025, tras una investigación vaticana de años sobre acusaciones que incluyen abusos sexuales y psicológicos.

León, el primer papa nacido en Estados Unidos, realizará la última parada de su gira regional en el país andino, donde llegó como misionero en la década de 1980. El sacerdote se nacionalizó peruano y sirvió como obispo de Chiclayo.

El Vaticano indicó que León se reunirá con víctimas de abusos físicos y sexuales, como lo ha hecho en otros ‌viajes.

“El papa León ha hablado con compasión sobre la necesidad de acompañar a las víctimas y ⁠escucharlas, pero casi no ha dicho nada sobre exigir responsabilidades a los obispos de su iglesia. Esperamos escuchar ese mensaje en su visita”, explicó Barret Doyle.

BishopAccountability.org ⁠publicó el jueves una base de datos que identifica a decenas de clérigos y figuras religiosas peruanas, dado que fueron acusados de abusar sexualmente de niños o personas vulnerables.