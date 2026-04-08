Grupo Bafar y Christus Murgueza firman convenio; darán cirugías a menores con escoliosis

Esta mañana se dio la firma de un convenio de colaboración entre Grupo Bafar y Christus Murgueza hospital representado por Horacio Garza, esto con el fin de dar cirugías gratuitas para niños y niñas diagnosticados con escoliosis.

Desde el 2017 se han dado más de 14 jornadas apoyando a 250 niños y dando 50 cirugías a menores aproximadamente con el programa Heroes de Acero.

Este año se comenzarán las cirugías en ello mes de junio con excelencia médica para los beneficiados.

“Representante la oportunidad de cambiar una historia limitada por una historia llena de posibilidades y hoy seremos testigos de ello, este programa es valioso y nació de Eugenio Baeza y Pedro Leal”, comentó Alejandra Baeza directora de fundación Bafar.

Se dará un esfuerzo para buscar seguir transformando vidas a través de atención médica a especializada y un compromiso firme con la sociedad.

En su discurso el presidente de Grupo Bafar Eugenio Baeza Fares dio a conocer que con esto se da una respuesta de apoyo y mejor calidad de vida para los menores chihuahuenses.

En Mexico más de 2 millones de personas viven con escoliosis, la mayoría son mujeres y en edad de adolescente.