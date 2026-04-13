“Gracias a Dios, todos estamos bien”: Conjunto Primavera aclara estado de salud de su equipo tras accidente

“Gracias a Dios, todos estamos bien”, expresó Conjunto Primavera luego del fuerte accidente que sufrió parte de su equipo de trabajo, situación que generó preocupación entre sus seguidores.

La agrupación dejó claro que, pese a lo aparatoso del incidente, todo su staff se encuentra fuera de peligro. Afortunadamente, no se reportaron víctimas mortales, únicamente daños materiales, lo que trajo alivio tanto a los integrantes como a sus fans.

A través de sus redes sociales, el grupo también pidió no dejarse llevar por versiones alarmistas o información difundida por medios amarillistas.

“Muchas gracias a todos los que se han preocupado”, compartieron, agradeciendo las muestras de apoyo.

Según detallaron en Instagram, el accidente ocurrió luego de que el camión en el que viajaba su equipo se quedara sin frenos, provocando un percance de consideración en la zona de Valle de Bravo, en el Estado de México. Asimismo, indicaron que tanto ellos como la compañía de seguros se harán responsables de los daños materiales.

Pese al susto, la agrupación mantiene en pie sus compromisos y aseguró que en las próximas horas tiene previsto presentarse en Tuzantla, Michoacán, reafirmando su profesionalismo y compromiso con el público.

El percance ocurrió poco después de las 9:00 de la mañana, en el Barrio de Guadalupe, cuando la unidad perdió el control durante un descenso y terminó impactando varios vehículos, además de causar daños en viviendas cercanas.

De acuerdo a los reportes, el autobús chocó contra al menos siete autos y afectó tres casas, dos de ellas con daños severos. La magnitud del incidente provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, quienes atendieron a los lesionados y aseguraron la zona.

También se aclaró que en la unidad viajaba únicamente personal de apoyo de la banda, por lo que los integrantes de Conjunto Primavera no estuvieron involucrados directamente.

Tras lo ocurrido, la zona fue acordonada y se registraron afectaciones viales mientras continuaban las labores de atención y retiro de unidades.