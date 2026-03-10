Gobierno estatal coordina retorno seguro de desplazados a Atascaderos, reporta Medina

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado y representante del Distrito 22, Arturo Medina, informó que el Gobierno del Estado ya coordina el retorno seguro de las familias que fueron desplazadas por la violencia en Atascaderos, municipio de Guadalupe y Calvo.

Así lo informó el legislador priista, quien destacó el trabajado coordinado entre las autoridades federales y estatales para llevar a cabo este retorno de aproximadamente 250 personas.

“Se brindará acompañamiento tanto a quienes cuenten con vehículo particular para regresar, con apoyos de gasolina, como a aquellas familias que no lo tengan. Hoy en día se encuentra un despliegue operativo en las carreteras en Atascaderos, en el municipio de Guadalupe y Calvo, para brindarle seguridad completa a todas esas personas y en general a todo el municipio”, narró Medina Aguirre.

El líder del partido tricolor y representante del Distrito 22, al que pertenece Guadalupe y Calvo, dijo que “fueron alrededor de entre 250 y 300 personas, con lo cual la información ya está fluyendo de manera oficial por parte de la Fiscalía, de que las familias ya están empezando a regresar”.