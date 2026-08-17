Gerardo Mérida sale de prisión tras entregarse voluntariamente a Estados Unidos

Gerardo Mérida dejó la prisión de Brooklyn y permanece en custodia federal tras entregarse voluntariamente a Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, salió de la prisión de Brooklyn, presuntamente, luego de haber aceptado colaborar voluntariamente con el gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con la información, Gerardo Mérida estuvo casi tres meses bajo custodia de Estados Unidos, en medio del proceso judicial que enfrenta por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El exfuncionario de Sinaloa habría salido de prisión el pasado 11 de agosto. Hasta el momento, no se tiene reporte de que haya ingresado a otro centro penitenciario, pero seguiría bajo custodia federal.

Gerardo Mérida deja prisión de Brooklyn por presunta colaboración con Estados Unidos

El general en retiro y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, abandonó la prisión de Brooklyn, Nueva York, después de permanecer cerca de tres meses bajo custodia Estados Unidos,

Gerardo Mérida se entregó voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos el pasado 11 de mayo luego de enfrentar cargos federales por relación con presuntas operaciones con el Cártel de Sinaloa.

GERARDO MÉRIDA SÁNCHEZ, EXSECRETARIO DE SEGURIDAD EN SINALOA (CORTESÍA)

Podría tratarse de un acuerdo parecido al que accedieron los hijos de El Chapo, quienes decidieron colaborar con Estados Unidos, fueron sacados de prisión y llevados a un sitio confidencial.

Cabe mencionar que Gerardo Mérida está siendo acusando de utilizar su posición como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa para favorecer presuntamente las operaciones de Los Chapitos.

El expediente de Estados Unidos también señalaría a Gerardo Mérida de haber recibido sobornos del grupo criminal, acusación que forma parte del proceso judicial en su contra en este país.