Generará monzón mexicano vientos fuertes y lluvias generalizadas este fin de semana

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este viernes 14 y sábado 15 de agosto, se esperan fuertes vientos y lluvias en diversas regiones de la entidad, generadas por el fenómeno del monzón mexicano.

Las rachas pueden superar los 45 kilómetros por hora (km/h) en Allende, López, Coronado, Jiménez, Camargo y San Francisco de Conchos.

Se pronostican precipitaciones de moderadas a puntualmente fuertes en Batopilas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, y El Vergel (Balleza); serán dispersas a moderadas con chubascos en Janos, Madera, Ignacio Zaragoza, Buenaventura, Gómez Farías, Temósachic, Matachí, Namiquipa y Guerrero.

Mismas condiciones se presentarán en Moris, Ocampo, Uruachi, Maguarichi, Bocoyna, Carichí, Guazapares, Urique, Morelos, Balleza, Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Belisario Domínguez, Majalca (Chihuahua), Satevó, Rosario, Huejotitán, San Francisco del Oro y Parral.

En Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Bachíniva, Chínipas, Gran Morelos, Santa Isabel, Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Rosales, Meoqui, Julimes, Delicias, Saucillo, Valle de Zaragoza y El Tule, las lluvias serán aisladas a dispersas.

Con esa misma intensidad se esperan en Santa Bárbara, Matamoros, Allende, López, Coronado, Jiménez, San Francisco de Conchos, Camargo, La Cruz, Ojinaga y Manuel Benavides.

Las temperaturas previstas para este fin de semana son, en grados Celsius: Chihuahua 31/20, Juárez 36/24, Janos 33/20, Madera 26/11, Temósachic 28/9, Cuauhtémoc 25/14, Ojinaga 36/23, Delicias 33/21, Camargo 33/21, Jiménez 32/20, Parral 28/17, Creel 24/8, Chínipas 39/24, Guachochi 24/8 y El Vergel 23/6.

Se exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las indicaciones ante posibles encharcamientos, reducción de visibilidad en carreteras o ráfagas de viento durante ambos días.