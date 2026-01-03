Garantiza Transporte el servicio en la ruta alimentadora “Pablo Gómez”; OTV prestará el servicio de manera temporal.

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Transporte, informa que, ante el reiterado incumplimiento de la empresa Lazo 5 Puntos, S.A. de C.V., concesionaria a cargo de la ruta alimentadora Pablo Gómez, será la Operadora de Transporte (OTV) quien asuma la prestación del servicio de manera temporal.

De forma provisional, la OTV asumirá la prestación del servicio en esta ruta, la cual recorre del kilómetro 20 a la estación Aeropuerto del JuárezBus.

El compromiso prioritario del Gobierno del Estado y de la Gobernadora Maru Campos es, en todo momento, con las y los usuarios del transporte público.

Lo anterior deriva de que el concesionario, por tercer día consecutivo y de manera injustificada, ha incumplido con la prestación del servicio a su cargo, afectando a las y los usuarios que lo utilizan de manera cotidiana para conectar con el JuárezBus.

El Gobierno del Estado actúa de manera inmediata para garantizar la prestación del servicio a la ciudadanía y se reserva las acciones legales que correspondan por el incumplimiento a los términos de la concesión de las rutas alimentadoras.

Se exhorta a la población a mantenerse atenta a la información oficial sobre las rutas alimentadoras y el servicio del JuárezBus.