Fusiona Gobierno del Estado reglas de operación para apoyos al campo

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), informó la unificación de las reglas de operación de los apoyos mediante el programa “Cuenta Conmigo en el Campo”, como parte de una estrategia integral para fortalecer al sector agropecuario con reglas claras, menos trámites y mayor eficiencia.

Este programa representa una evolución en la política pública, al integrar en una sola Regla de Operación diversos esquemas de apoyo que anteriormente operaban de manera dispersa.

“Cuenta Conmigo en el Campo” establece un marco normativo único que permite atender la diversidad de necesidades del sector agropecuario para cubrir desde acciones básicas para las familias productoras, como insumos esenciales para iniciar o fortalecer la producción a pequeña escala, hasta inversiones estratégicas de carácter colectivo, como el Seguro Catastrófico.

Es importante subrayar que este rango de montos no implica apoyos individuales elevados ni discrecionalidad en la asignación de recursos. Se trata de una herramienta técnica y administrativa que funciona bajo lineamientos específicos, criterios definidos y reglas claras para cada tipo de apoyo.

La unificación de las reglas de operación permitirá agilizar los tiempos de atención y entrega de apoyos, y aseguraría que los recursos lleguen en el momento oportuno del ciclo productivo.

Se prevé que las convocatorias de la SDR sean publicadas durante el mes de febrero, para brindar certeza a las y los productores para planear, invertir y tomar decisiones a tiempo.