Fundamental que den pronta solución a paro de transportistas y agricultores: De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda hizo un llamado para que el Gobierno Federal atienda de manera inmediata el bloqueo que iniciaron transportistas y agricultores ante las afectaciones directas que genera a la economía local.

“Esta protesta está deteniendo el tránsito y el comercio, particularmente en puntos clave como el kilómetro 20 rumbo a Ciudad Juárez, donde se encuentra cerrado el sentido de norte a sur, asimismo hay presencia de personas en la caseta a Sacramento, quienes levantaron plumas para dar paso libre”.

De la Peña expresó su entendimiento hacia las demandas de ambos sectores, sin embargo, reiteró que es fundamental que se dé una solución pronta y coordinada que permita evitar mayores afectaciones a la ciudadanía y a la dinámica económica de Chihuahua.

Agregó que la realidad que viven los transportistas y agricultores en tramos carreteros de otros Estados no es la misma que se presenta en Chihuahua.