Fuerte choque en la Tecnológico deja cuantiosos daños y un lesionado

Ocurrió un aparatoso choque sobre la avenida tecnológico en sentido de norte a sur, en donde dos vehículos se impactaron debido a que uno de ellos cerró el paso del otro.

El accidente se registró antes de llegar a la avenida desarrollo en donde la unidad 1011 de la secretaría de salud de gobierno del estado y una camioneta Mitsubichi xpander fueron protagonistas del choque, donde uno de estos 2 vehículos cortaron circulación impactándose entre sí saliendo proyectada la camioneta mitsubichi contra la guarda de un poste de alta tensión quedando el vehículo completamente destrozado.

Asimismo la unidad de MediChihuahua con daños en el lateral izquierdo, el conductor de la camioneta que se estrelló en el poste fue atendido y trasladado a un hospital por parte de paramédicos de cruz roja.

Cabe destacar que elementos de la policía vial se encarga del tráfico y del accidente en la zona para deslindar responsabilidades.