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Fuerte choque en la Guillermo Prieto Luján deja un lesionado

Una persona resultó con lesiones de consideración luego de un fuerte choque de frente sobre la avenida Guillermo Prieto Luján a la altura de la calle Pedro I en la colonia Villas del Rey.

El accidente ocurrió cuando el conductor de un vehículo Ford Mercury de color guinda circulaba sobre la avenida Prieto Luján, en sentido contrario de oeste a este donde un vehículo logró esquivarlo, pero el conductor de una pickup Chevrolet Silverado, con placas de Estados Unidos, no logra esquivarlo y se impactan de frente.

Al lugar acudieron paramédicos de Urge quienes atendieron al conductor responsable para llevarlo a un hospital haciéndose cargo del accidente elementos de la Policía Vial.

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