Familiares y cercanos a Danna Yanina protestan en la academia Doentiz para exigir justicia y su liberación

Familiares de la joven Danna Yanina, vinculada a proceso por el feminicidio de Dafne Zapata, tomaron las calles de Ciudad Madero, en Tamaulipas, para exigir su liberación, ya que afirman es una víctima más de la Academia Militarizada de Marina Doentiz.

A través de transmisiones en vivo en la página de Facebook “Justicia para Danna Yanina”, los familiares y asistentes avanzaron con pancartas moradas y vehículos cuyos cristales tenían escritos palabras de apoyo con dicha exigencia por la que fueron convocados.

“Justicia para Danna, liberen a Danna”, gritaban los familiares y asistentes quienes afirman que la primera detenida por el feminicidio de Dafne Zapata es una víctima más de los también vinculados: Ponce y Estrellita.

Por su parte, medios de comunicación reportaron que los familiares de Danna comenzaron a concentrarse en las instalaciones de la Academia Militarizada Doentiz para colocar pancartas donde exigen a las autoridades que actúen de forma justa ante este caso en el que afirman que la joven Yanina no es culpable.

La madre de Danna Yanina aseguró a los presentes que existen pruebas que demuestran la inocencia de su hija pero, debido al proceso, no pudo mencionarlas públicamente.

“No hay prueba alguna de que mi hija es culpable, no hay prueba, obviamente hay algo detrás de todo esto. Yo estoy confiando en que pronto se va a saber la verdad”, expresó su madre.

Asimismo reafirmó que la decisión de haber interpuesto una demanda por la privación de la libertad de Yanina ocurrió luego de que al finalizar su ciclo escolar, el director de la Academia Doentiz se negara a dejarla salir bajo el argumento de que su documentación aún no se encontraba tramitada.

“Todo está mal desde el inicio, saquen ustedes sus propias conclusiones”, agregó su madre quien optó por no hablar de Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata, ya que aseguró comprender el dolor por el que está pasando.

Finalmente, su madre puntualizó que además de exigir justicia por su hija quien, señaló, “está en un reclusorio pese a su inocencia”, también la pide por la muerte de la menor Zapata.