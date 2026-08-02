El grupo de K-pop “KARD” se separará después de su última gira mundial tras casi 10 años juntos

Los cuatro integrantes del grupo surcoreano de K-pop “KARD” agradecieron a Hidden —nombre de los fanáticos— al terminar su última presentación luego de decidir separarse tras casi 10 años juntos.

El grupo conformado por So Min, Jiwoo, BM, J-Seph y BM presentó su más reciente canción “Back To Life” en un programa popular de Corea del Sur titulado “Music Bank” de la televisora KBS.

“Por favor no estén con el corazón roto, esto no es el final de nuestra historia”, expresaron en su mensaje de agradecimiento debido al apoyo brindado durante los casi 10 años de carrera.

Según la grabación de la presentación de “Back To Life”m algunas de las Hidden que se encontraban entre el público rompieron en llanto al presenciar la última participación de KARD en dicho programa musical.

“El viaje de Hidden KARD y KARD será eterno así que continuemos juntos en el futuro también”, añadieron a la par que los fanáticos aplaudían su actuación.

Cabe mencionar que el grupo decidió separarse tras casi 10 años de haber permanecido juntos y ser el primer grupo de K-pop mixto —integrantes con hombres y mujeres— así como, según los medios especializados, son pioneros en la industria en mezclar géneros latinos.

KARD debutó en el año 2017 tras formarse oficialmente por la empresa DPS Media en 2016 con la canción “Hola, Hola” lanzada en 2017 y la cual tiene un total de 60 millones de vistas en su canal de YouTube.

So Min, Jiwoo, BM y J-Seph antes de separarse como grupo visitarán México, Chile y Brasil como parte de última gira mundial “KARD 2026 World Tour “Now Here”.