Fuerte choque deja un muerto y varios lesionados en Fuentes Mares

La tarde de este jueves se registró un aparatoso accidente vial sobre el bulevar Fuentes Mares, en sentido de norte a sur, a la altura del cruce con la avenida R. Almada, donde un camión de transporte urbano y una camioneta Jeep Cherokee protagonizaron un choque que dejó como saldo una persona sin vida y múltiples lesionados.

De acuerdo con los primeros informes, la unidad del transporte público, correspondiente a la ruta Laderas de San Guillermo con número económico 1062, impactó contra una Jeep Cherokee color gris que presuntamente se atravesó en la circulación. Tras el choque, ambas unidades se proyectaron contra una cámara Centinela y el camellón central.

En el lugar, el conductor de la camioneta perdió la vida de manera inmediata, mientras que su acompañante fue trasladado en estado grave a un hospital. En el camión urbano viajaban alrededor de 17 personas lesionadas; de ellas, siete requirieron traslado a distintos nosocomios, mientras que el resto recibió pase médico en el sitio.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Vial, Policía Municipal, paramédicos de Cruz Roja, bomberos y personal de la Fiscalía General del Estado, quienes se hicieron cargo de las diligencias correspondientes, el levantamiento del cuerpo y el peritaje para determinar las responsabilidades del hecho.

La circulación en la zona se vio severamente afectada durante varias horas mientras se realizaban las labores de auxilio y retiro de las unidades siniestradas.