Fueron 14 lesionados tras accidente en el Corredor Comercial, 12 menores de edad

La Policía de Vialidad y Tránsito, adscrita al Mando Único, informó que a las 08:06 horas del 19 de marzo, se atendió un reporte de accidente vial entre un transporte de estudiantes y un vehículo particular en el cual, hubo varias personas lesionadas.

Corporaciones de seguridad y auxilio brindaron ayuda para atender a los heridos, 12 menores de edad y los dos conductores, quienes fueron llevados por paramédicos de Cruz Roja, de las diversas bases, a hospitales de la comunidad para recibir atención médica y valoración especializada.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 9, donde se vieron involucrados una camioneta Chevrolet Express modelo 1998 y un Nissan Versa modelo 2018, ambos de color blanco.

De acuerdo con el reporte oficial, la camioneta circulaba de norte a sur cuando intentó tomar un retorno para incorporarse a la calle Rosal. En ese momento fue impactada en su lateral derecho por el segundo vehículo, que transitaba en sentido contrario.

Tras el impacto, los ocupantes de la camioneta fueron proyectados hacia el exterior, quedando sobre la superficie de rodamiento y en un canal pluvial cercano.

Las autoridades procedieron al aseguramiento de ambos vehículos, los cuales fueron trasladados al corralón, mientras que los conductores quedaron a disposición de la Fiscalía de la Zona Occidente para el deslinde de responsabilidades.

Este hecho resalta la importancia de extremar precauciones al conducir, especialmente en zonas de retorno y alto flujo vehicular.