“¡Fuera, fuera!”: maestros de la CNTE gritan a Sheinbaum durante evento en Zacatecas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a los reclamos de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes protestaron durante su evento público en el municipio de Río Grande, Zacatecas y les dijo que no negociará en lo oscurito.

Los integrantes de la CNTE querían entregarle un pliego petitorio, pero no fueron atendidos por la presidenta Sheinbaum ni pudieron ingresar al evento en el parque de beisbol municipal, y desde afuera, mientras la mandataria daba su discurso hablando de sus programas sociales, los maestros gritaban con megafonos –protestas que se escucharon durante la transmisión de sus redes sociales— que ahora estaban mucho peor.

En esta ocasión, la mandataria mexicana no se quedó callada y respondió: “Dicen por ahí los maestros que están mucho peor, imagínense, ha aumentado cada año 10 por ciento el salario, algunos maestros (dicen). Se echó para atrás la reforma educativa de Peña Nieto y ahora todos los maestros tienen derecho al fondo de pensiones para el bienestar para mejorar sus pensiones”.

Entre los silencios de la presidenta se escuchaba también a lo lejos el sonido de los megáfonos de los maestros: “fuera, fuera…”.

El pasado 14 de junio, la presidenta Sheinbaum canceló su gira por Zacatecas, anuncio que coincidió con la convocatoria de los maestros de la CNTE para estar presentes e increparla.

Así que 27 días después, la presidenta regresó y aprovechó para responderles que durante el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador más de un millón de maestros fueron basificados y que ahora en su gobierno 200 mil maestros, “están siendo basificados en las escuelas”, dijo.

Incluso aseguró que algunos maestros quisieron negociar con ella en lo oscurito y que no lo permitió: “Y saben que más les dije, algunos maestros dicen todavía queremos cambiar la manera en que se evalúa a los maestros”.

“Les dije está bien nada más que nos vamos a ir a consultarles a todos los maestros del país a consultarles escuela por escuela, nada de una negociación en lo oscurito con unos cuantos, no, preguntamos a todos los maestros de México, eso se llama democracia”, agregó.

En Río Grande, Zacatecas, la Presidenta Claudia Sheinbaum entregó la Pensión Mujeres Bienestar, un programa constitucional dirigido a cualquier mujer que cumple 65 años sin importa en qué lugar vive.