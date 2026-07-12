Muere el exemir de Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani; gobernó durante 18 años tras derrocar a su padre

El exemir de Qatar, el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, murió este domingo a los 74 años, según informó en un comunicado el Amiri Diwan, el órgano soberano del país.

“Lamentamos el fallecimiento del gran líder de la nación, su alteza el padre emir jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, que Dios tenga misericordia de él, quien falleció esta mañana a la edad de 74 años“, señaló la nota.

“Que Dios tenga misericordia de la gran alma que ha partido en esta nación y le conceda el perdón (…) que Dios lo recompense abundantemente por las grandes y perdurables obras que realizó por su nación y el mundo árabe e islámico, y que nos conceda a todos paciencia y consuelo”, añadió el Amiri Diwan sin especificar las causas de su muerte.

Hamad bin Khalifa fue emir de Qatar desde 1995 y ejercía ese cargo hasta que abdicó voluntariamente en 2013 para dejar paso a su hijo Tamim bin Hamad Al Thani, quien asumió el poder desde entonces.

El emir fallecido accedió al poder derrocando a su padre, el Khalifa bin Hamad Al Thani, en un golpe incruento aprovechando un viaje oficial de este a Europa.

El jeque Hamad, quien gobernó Qatar durante 18 años, fue una figura clave en el desarrollo de las ambiciosas metas de este pequeño país rico en petróleo del golfo Pérsico.

Durante su gobierno, el país experimentó un desarrollo económico, social y cultural que fortaleció su posición en la comunidad internacional.

Su hijo el emir Tamim bin Hamad Al Thani continuó el legado de una familia que lleva más de un siglo de gobierno, destacando un papel relevante en la proyección regional de Qatar y en tareas de mediación, además de logros deportivos como la organización del Mundial de 2022.

Qatar, asimismo, vivió unos años turbulentos por el bloqueo diplomático y comercial impuesto en 2017 por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Egipto.