Fuentes israelíes ven posible ataque de EU a Irán, pero no inmediato

Es probable que Estados Unidos ataque a Irán en algún momento, pero no necesariamente en los próximos días, a pesar del aumento del “ruido” mediático mundial en torno al conflicto, informaron fuentes al medio The Jerusalem Post.

Las fuentes indicaron que la impresión de Israel es que el presidente Donald Trump aún no ha decidido su curso de acción final, incluso si su decepción por las posiciones negociadoras de Irán esta semana hace más probable un eventual ataque estadunidense contra Teherán .

Más bien, muchos de los últimos informes son vistos por algunos funcionarios israelíes como ruido mediático mundial que recoge la sensación general de los funcionarios de la administración Trump al salir de las negociaciones de esta semana en lugar de cruzar el umbral.