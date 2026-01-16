Frente frío 29 generará precipitaciones ligeras en Chihuahua este fin de semana

– Se estiman vientos moderados sobre las regiones oeste, suroeste y noreste de la entidad

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que la masa de aire polar que impulsa al frente frío 29, generará este fin de semana ambiente frío por las mañanas y probabilidad de lluvia ligera en gran parte del territorio.

Para este sábado se prevé viento con rachas superiores a los 35 kilómetros por hora (km/h) en Bocoyna, Carichí, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Balleza, Nonoava, Satevó, Rosario, El Tule, Camargo, La Cruz y Ojinaga.

Habrá lluvias aisladas en Guadalupe y Calvo, y Balleza, con posibilidad de aguanieve en zonas altas de la Sierra Tarahumara durante la noche y madrugada.

Para el domingo, dicho fenómeno meteorológico mantendrá ambiente muy frío por la mañana y templado por la tarde, con heladas en la zona serrana. El cielo se mantendrá despejado a mayormente despejado y no se prevén lluvias en la entidad.

Se esperan vientos de 5 a 15 km/h, con rachas superiores a los 35 km/h en el municipio de Jiménez.

La CEPC exhorta a la población a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas a través de los medios oficiales y a extremar precauciones ante las bajas temperaturas.

Se recomienda abrigarse correctamente, proteger a integrantes de los grupos vulnerables como niños y adultos mayores, evitar el uso de anafres en espacios cerrados y conducir con precaución en carretera.

– Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas para el sábado: Chihuahua 20/4°C, Juárez 16/1°C, Janos 19/-1°C, Madera 18/-2°C, Temósachic 20/-4°C, Cuauhtémoc 18/0°C, Ojinaga 17/2°C, Delicias 21/4°C, Camargo 21/5°C, Jiménez 21/6°C, Parral 21/7°C, Creel 15/-2°C, Chínipas 30/14°C, Guachochi 15/-1°C y El Vergel 15/-3°C

– Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas para el domingo: Chihuahua 20/1°C, Juárez 17/-1°C, Janos 20/-3°C, Madera 19/-6°C, Temósachic 21/-8°C, Cuauhtémoc 17/-3°C, Ojinaga 17/-1°C, Delicias 20/1°C, Camargo 19/1°C, Jiménez 17/1°C, Parral 19/2°C, Creel 17/-5°C, Chínipas 31/13°C, Guachochi 17/-4°C y El Vergel 16/-6°C