Albanese intervino desde el aeropuerto, donde llegó el jueves para recibir un título honoris causa cuya ceremonia siguió por videoconferencia.

Francesca Albanese, relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los territorios palestinos ocupados, pasará su segunda noche en el aeropuerto internacional situado en las afueras de San José, Costa Rica, a la espera de tomar un vuelo programado para mañana.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Albanese describió una estancia marcada por la vigilancia constante del personal de seguridad, las sillas incómodas, el ruido y la iluminación permanente de la terminal.

“Vigilada por seguridad en cada paso. Sillas incómodas. Ruido. Luz brillante”, escribió Albanese en su cuenta de X. “Contando las horas hasta mi vuelo de mañana”.

Reclamo por acusaciones falsas de terrorismo

La relatora de la ONU sobre los territorios palestinos advirtió este viernes que el gobierno de Costa Rica deberá responder por las “falsas” acusaciones de vínculos con el terrorismo que adujo para impedirle su entrada al país.

Albanese intervino desde el aeropuerto que sirve a la capital San José, donde llegó el jueves para recibir un título honoris causa cuya ceremonia siguió por videoconferencia.

La experta independiente de origen italiano enfrenta duros ataques por sus denuncias de que Israel comete un genocidio en Gaza y en Cisjordania ocupada, con la complicidad de su principal aliado, Estados Unidos, que la sancionó.

“Me indigna profundamente que el gobierno costarricense haya difundido informaciones falsas que me vinculan con el terrorismo”, dijo Albanese en su discurso ante la Universidad de Costa Rica (UCR, pública).

“Defender los derechos humanos no es terrorismo, y el gobierno responderá por estas insinuaciones como debe ser en un estado de derecho”, agregó sentada en el piso en una sala de espera, en medio de aclamaciones del auditorio.

Sanciones de EU y medida cautelar en San José

La Dirección General de Migración y Extranjería, adscrita al Ministerio de Gobernación, rechazó el ingreso de la relatora, al asegurar que “tiene una alerta internacional por vínculos con actos terroristas”, sin más detalles.

La decisión fue aplaudida por Israel.

Estados Unidos sancionó a Albanese por sus críticas a la política de Washington en Gaza, que incluyen la prohibición de entrada a territorio estadounidense y restricciones financieras.

“¿Cuál riesgo para la seguridad pública puede crear una relatora de las Naciones Unidas que tiene como responsabilidad la documentación de la complicidad con crímenes e impunidad?”, cuestionó Albanese.

La relatora de 49 años, quien permanece en el aeropuerto, acusó al gobierno de la presidenta derechista Laura Fernández de apoyar un régimen de apartheid (segregación) en los territorios palestinos con la reciente firma de un tratado comercial (TLC) con Israel.

El TLC alimenta la “maquinaria de guerra” israelí y “contribuye a legitimar y mantener el régimen de apartheid“, sostuvo.

Albanese no detalló sus próximos pasos, luego de que la Sala Constitucional dictó una medida cautelar que ordena a Migración abstenerse de forzar su salida mientras analiza el fondo del caso.

Albanese ha mantenido una postura crítica respecto a las acciones de Israel en los territorios palestinos y ha llamado a la comunidad internacional a asumir responsabilidades frente a las violaciones de derechos humanos denunciadas en Gaza y Cisjordania.

Su publicación expone las condiciones que enfrenta durante su espera, sin que hasta el momento se conozcan más detalles sobre el episodio.