Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación se reunió con madres y colectivos de buscadoras de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y SLP.

Ciudad de México. La Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha hecho posible la localización de más de 18 mil 500 personas, aseguró la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, al encabezar una reunión con madres buscadoras, familias y colectivos de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.

En un comunicado, resaltó que se mantienen los espacios de atención y diálogo y se trabaja con ellos para fortalecer las acciones de búsqueda.

Señaló que con la estrategia se han fortalecido las herramientas para la localización, “ampliando las capacidades de nuestras instituciones y manteniendo una coordinación permanente con los gobiernos estatales”.

En esta reunión, que constituyó la última del primer recorrido por territorio nacional para atender e informar a las buscadoras y sus familias, Rodríguez les dijo que sus conocimientos y experiencia son muy importantes para mejorar.

“Las instituciones debemos facilitar el camino, brindarles una atención digna y sensible, mantenerlas informadas y hacer todo lo que esté en nuestras manos para encontrar a sus seres queridos. Son las autoridades las que debemos coordinarnos, compartir información y trabajar de manera conjunta”, apuntó.

Recordó que las fiscalías, comisiones de búsqueda y comisiones de Atención a Víctimas, federales y estatales revisan los casos, a fin de que tengan carpetas de investigación, planes de búsqueda, perfiles genéticos incorporados en las bases de datos correspondientes.

Localizar a las personas desaparecidas, esclarecer lo ocurrido y contribuir a que estos hechos no se repitan,” es una responsabilidad que comparten todas las instituciones del Estado mexicano”, puntualizó.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, explicó las 10 acciones de la Estrategia Nacional de Búsqueda y los resultados obtenidos en el último año, destacando la revisión del registro nacional por expertos internacionales y nacionales, la importancia de la carpeta de investigación en todos los casos de desaparición de personas para garantizar la investigación, sanción a los responsables y combatir la impunidad.