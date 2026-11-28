El linebacker de los Pittsburgh Steelers, TJ Watt, segundo por la derecha, celebra tras recuperar un balón suelto en la zona de anotación para conseguir un touchdown durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Denver Broncos en Pittsburgh, el viernes 27 de noviembre de 2026.

Pittsburgh. TJ Watt recuperó un balón suelto de Bo Nix en la zona de anotación para un touchdown, Jalen Ramsey interceptó a Nix y lo devolvió para anotar, y los Acereros de Pittsburgh salieron de una semana caótica al aplastar a los Broncos de Denver 27-5.

Dos días después de despedir al mariscal de campo Aaron Rodgers en medio de una disputa con el entrenador Mike McCarthy que se tornó desagradable y muy pública, los excompañeros del veterano pasador recompusieron el equipo con una actuación apasionada.

Pittsburgh (7-4) puso fin a la racha de seis victorias consecutivas de Denver acosando a Nix hasta provocarle numerosos errores bajo una lluvia constante, jugando con la energía que faltó durante las derrotas ante Cincinnati y Filadelfia, que prepararon el terreno para la salida de Rodgers.

Mason Rudolph, encargado de ayudar a los Acereros a salvBroncos

ar la temporada, completó 9 de 15 pases para 142 yardas y un touchdown en el primer cuarto al cuestionado receptor abierto DK Metcalf, cuya espectacular recepción en la línea de gol podría haber sido la mejor de su irregular trayectoria con el equipo.

Metcalf pareció mostrarle su apoyo a Rodgers después de su tercer touchdown de la temporada, haciendo el gesto de “mantente firme en tus principios, 8” (jerga para decir “mantente fiel a tus principios”) en lenguaje de señas estadunidense mientras celebraba en la zona de anotación.

Las secuelas de la ruptura de Pittsburgh con Rodgers —que el exentrenador y ahora comentarista de televisión Mike Tomlin calificó de “desastre total” — perdurarán durante un tiempo. Sin embargo, durante tres horas, los Acereros le dieron a Mike McCarthy, sucesor de Tomlin, cuya aptitud mental y física fue cuestionada en televisión nacional por Rodgers, un impulso muy necesario.

Aunque todavía quedaba alguna camiseta con el número 8 en las gradas del empapado estadio Acrisure, los Acereros dieron pasos importantes para resurgir de entre los escombros gracias al juego inspirado de una defensa que, en su mejor momento, puede ser dominante.