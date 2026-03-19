Fortalece SSPE participación ciudadana con toma de protesta de redes vecinales en Ciudad Juárez

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y la participación ciudadana, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, tomó protesta a 200 mujeres integrantes de de redes vecinales en las colonias Revolución, División del Norte, Oasis Revolución y Josefa Ortiz de Domínguez, en Ciudad Juárez.

Durante su mensaje a las asistentes, Gilberto Loya, destacó la importancia de la colaboración entre sociedad y autoridades como un eje fundamental para la prevención del delito, fomentando la cultura de la denuncia y la proximidad social.

Cabe señalar que las redes vecinales están integradas por ciudadanos comprometidos con su comunidad, quienes trabajan de manera coordinada con las corporaciones de seguridad para detectar oportunamente situaciones de riesgo y contribuir a entornos más seguros.

Por su parte Lidia Ramírez Martínez, líder del Banco de Alimentos de la Colonia Revolución Mexicana, agradeció el acercamiento de la Secretaría para la formación de estas redes que fortalecen el tejido social con pláticas preventivas para beneficio de los habitantes del sector.

En la toma de protesta estuvo presente Rosa Isela Gaytán, subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito y el General en retiro, Ricardo Fernández Acosta, subsecretario del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social.

Con estas acciones, la SSPE refrenda su compromiso de impulsar estrategias que fortalezcan el tejido social y promuevan la construcción de comunidades más seguras y participativas.