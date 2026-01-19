Fortalece SSPE la formación de futuros policías municipales con capacitación en educación vial

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua (SSPE), a través de la Subsecretaría de Movilidad, brinda capacitación especializada en educación vial a elementos en formación de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, como parte de las acciones permanentes para fortalecer las capacidades operativas y preventivas de las corporaciones locales.

Durante esta semana, un total de 53 cadetes, futuros policías municipales, reciben formación integral en materia de seguridad vial, con el objetivo de dotarlos de conocimientos técnicos y prácticos que les permitan desempeñar sus funciones con mayor profesionalismo y responsabilidad en la vía pública.

La capacitación contempla temas como manejo básico de vehículos, reglas fundamentales de conducción, sistemas de seguridad vehicular, así como lineamientos para una correcta conducción y orientación en la vía pública, considerando el uso de vehículos policiales en situaciones operativas y de emergencia.

Estas acciones forman parte del compromiso institucional de la SSPE para respaldar la preparación de servidores públicos mejor capacitados, conscientes de la importancia de la seguridad vial como un eje clave en la prevención de accidentes y en la protección de la ciudadanía.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, ha destacado que la coordinación y el apoyo permanente entre instituciones de seguridad permiten elevar los estándares de formación policial y fortalecer la paz social en el estado.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su disposición de continuar colaborando con las corporaciones municipales en la profesionalización de sus elementos.