Fortalece SSPE formación policial con curso de detención y conducción de personas

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través del Instituto Estatal de Seguridad Pública (IESP), llevó a cabo el curso de Detención y Conducción de Personas Detenidas, dirigido a elementos en formación inicial, aspirantes a policías municipales de Parral y Ojinaga.

La capacitación se realizó durante la mañana del 22 de enero, en la explanada del Complejo Estatal de Seguridad Pública, en la ciudad de Chihuahua, donde 14 aspirantes de Parral y dos más de Ojinaga recibieron instrucción especializada por parte de los instructores certificados del IESP.

Este curso forma parte de las siete competencias policiales básicas para todo elemento de seguridad pública, las cuales incluyen: Acondicionamiento Físico, Armamento y Tiro, Defensa Personal, Detención y Conducción, Manejo de Radio, Conducción de Vehículos, así como Uso de la Fuerza y Legítima Defensa.

A través de este tipo de capacitaciones, la SSPE busca fortalecer la preparación técnica y operativa de las policías municipales, contribuyendo a incrementar su capacidad de respuesta y el alcance de las estrategias de seguridad en el estado.

Estas acciones se enmarcan en la estrategia de fortalecimiento institucional impulsada por el Secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, orientada a la profesionalización policial y al combate efectivo de la delincuencia, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.