Fortalece SSPE coordinación binacional en reunión del Protocolo de Violencia Fronteriza

Con el objetivo de fortalecer la coordinación binacional en materia de seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) participó en la reunión del Protocolo de Violencia Fronteriza (BVP, por sus siglas en inglés) del Sector El Paso, realizada en el piso 19 de la Torre Centinela, en Ciudad Juárez.

Durante el encuentro se dio seguimiento a los acuerdos establecidos el pasado 7 de octubre y se intercambió información sobre detenciones, aseguramientos de estupefacientes y armas, así como incidentes de violencia fronteriza registrados durante octubre de 2026.

El análisis comprendió la franja fronteriza entre Presidio, Texas, y Ojinaga, Chihuahua, así como el área de Antelope Wells, Nuevo México, y El Berrendo, Chihuahua, con la finalidad de compartir información relevante para fortalecer las acciones de prevención, análisis y despliegue operativo.

La participación de la SSPE en este mecanismo permite mantener comunicación directa con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), además de facilitar el intercambio de información con autoridades de los tres órdenes de gobierno en México.

En la reunión participaron representantes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía General del Estado; la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez; la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las guarniciones militares de Ciudad Juárez y Palomas; la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

También estuvieron presentes autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), el Instituto Nacional de Migración (INM) y el Consulado General de México en El Paso, de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Con estos encuentros, la SSPE fortalece los canales de colaboración entre instituciones mexicanas y estadounidenses para compartir información, analizar los fenómenos delictivos en la frontera y mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes que puedan afectar la seguridad en ambos lados de la línea fronteriza.