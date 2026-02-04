Fortalece Pensiones abasto de medicamentos especializados

Del 15 de enero a la fecha, Pensiones Civiles del Estado (PCE) recibió 438 mil 246 piezas de medicamentos, lo que representa un 84 por ciento de abasto en delegaciones y botiquines, en beneficio directo de las y los derechohabientes.

Como parte de la estrategia institucional para garantizar el suministro en las farmacias durante el presente año, entre noviembre de 2025 y enero de 2026 PCE efectuó cuatro procesos licitatorios para adquirir medicamentos y productos farmacéuticos.

Además, por primera vez se realizó una licitación específica de medicamentos de alta especialidad, para pacientes que requieren de tratamientos complejos.

En estos procedimientos se adjudicaron 850 claves de un total de 1,056 contempladas en el cuadro básico, lo que equivale a un 80.5 por ciento.

De dicho porcentaje, los proveedores entregaron el 82 por ciento de los insumos contratados. Conforme al calendario de suministro establecido, se estima que durante la primera quincena de febrero este porcentaje incremente al 92 por ciento de las claves adjudicadas.

Gracias a este avance, fueron distribuidos los medicamentos a cada Delegación de acuerdo con las necesidades específicas de cada zona del estado.

Esta distribución incluye medicinas para padecimientos dermatológicos, digestivos, oncológicos, oftalmológicos, para el sistema circulatorio, respiratorio y urinario, entre otros.

Actualmente 34 claves de distintos laboratorios presentan actualmente desabasto a nivel nacional. Sin embargo, la institución trabaja para gestionar alternativas terapéuticas, dar seguimiento puntual a cada caso, y asegurar que no se interrumpan los tratamientos.