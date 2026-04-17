Fortalece Municipio movilidad: avanza construcción de puente en Nogales e Industrias

Beneficiará a miles de chihuahuenses que transitan diariamente por la zona

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, mantiene un avance sostenido en la mejora de la movilidad al norte de Chihuahua Capital con la construcción del Paso Superior en la vialidad Los Nogales y avenida De las Industrias, obra que ya supera el 50 por ciento de ejecución.

Con un importante despliegue de personal, actualmente se trabaja en el armado y cimbrado de la losa superior, así como en el colado de diafragmas en los claros donde ya se encuentran montadas las trabes de concreto reforzado, elementos que aportan rigidez y continuidad estructural al puente.

De igual manera, se avanza en el armado y conformación de las rampas de acceso, la construcción de retornos y en los trabajos de ampliación de carriles sobre la avenida de las Industrias.

Cabe destacar que las 72 trabes de concreto reforzado que contempla esta obra ya se encuentran fabricadas en su totalidad, y se prevé la colocación de las 24 trabes restantes durante las próximas semanas, lo que permitirá continuar con la integración estructural del paso superior.

Cada frente de trabajo representa un avance tangible hacia una circulación más ágil y segura en una de las zonas con mayor carga vehicular de la ciudad.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Marco Bonilla refrenda su compromiso de reducir tiempos de traslado y mejorar la calidad de vida de las y los chihuahuenses.

Se exhorta a la ciudadanía a circular con precaución en las zonas de obra, recordando que las molestias son temporales, pero los beneficios permanentes.