Fortalece Gobierno Municipal inclusión de alumno con discapacidad visual en la Primaria Martín Luis Guzmán

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 4 de marzo de 2026.- El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, atendió la solicitud de apoyo para un alumno con discapacidad visual de la Escuela Primaria “Martín Luis Guzmán”, reforzando así su compromiso con una educación más inclusiva.

La iniciativa surgió a partir de la inquietud del maestro de apoyo de USAER, Edgar Herrera, quien identificó que el estudiante enfrentaba dificultades para integrarse plenamente a las clases de educación física. Ante ello, se gestionaron actividades enfocadas en sensibilizar a la comunidad escolar y generar mayores oportunidades de participación.

Como parte de la intervención, se realizaron dinámicas para que las y los alumnos conocieran deportes adaptados y comprendieran que la inclusión es posible cuando existen las herramientas adecuadas. La respuesta fue positiva, ya que sus compañeros mostraron interés en entender mejor la experiencia de vivir con una discapacidad visual y participaron activamente en las actividades.

Entre las acciones implementadas destacan recorridos inclusivos, circuitos de sensibilización, túneles sensoriales y la práctica de goalball —deporte adaptado para personas con discapacidad visual—, que fomenta la empatía, el respeto y el reconocimiento de las capacidades y fortalezas de cada persona.

“Observamos que era importante mostrar a los estudiantes que existen deportes adaptados y que la inclusión es posible. Desde que se propuso la actividad hubo gran interés, ya que muchos compañeros conocen al alumno y querían comprender mejor su experiencia”, expresó el maestro Edgar.

Asimismo, reconoció la disposición y pronta respuesta del Gobierno Municipal para acercar estas herramientas a la institución. “Es una excelente actividad que fortalece el trabajo de inclusión que realizamos desde USAER. No todos conocemos estos programas; yo me enteré hace un mes, lo solicitamos y la respuesta fue inmediata”.

Estas estrategias también buscan difundir los derechos de las personas con discapacidad y generar conciencia sobre los distintos tipos de discapacidad, promoviendo una cultura inclusiva desde la niñez.

Para mayor información sobre estas actividades, la ciudadanía puede comunicarse al 072, extensión 6579, línea directa del Departamento de Atención a Grupos Vulnerables, o acudir a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, ubicadas en avenida Juárez esquina con calle Segunda número 4, colonia Centro, en horario de lunes a jueves de 8:30 a 15:30 horas y viernes de 8:30 a 14:00 horas.