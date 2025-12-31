Fortalece Chihuahua la capacitación permanente del sector turístico

-Durante el 2025, 2 mil 705 personas de distintos municipios participaron en las actividades dirigidas a elevar la profesionalización y la calidad en la prestación de los servicios

La Secretaría de Turismo informó que durante 2025, mediante su programa permanente de capacitación se impartieron diversos cursos y acciones formativas dirigidas a quienes integran el sector, con el objetivo de fortalecer la profesionalización del capital humano.

La finalidad de la iniciativa es elevar la calidad en la prestación de los servicios y fomentar buenas prácticas en la actividad turística, como parte de lo cual, a lo largo del año se realizaron un total de 107 cursos en distintos municipios del estado.

Dichas jornadas beneficiaron a 2 mil 705 personas vinculadas al rubro, lo que generó un impacto positivo en la atención al visitante y en la competitividad de los destinos.

Las actividades se desarrollaron en Batopilas, Bocoyna (Creel), Camargo, Casas Grandes, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Urique (Divisadero), Guachochi, Jiménez, Juárez, Madera, Nuevo Casas Grandes, Ocampo, Parral y Rosales.

Esto permitió una amplia cobertura territorial y el fortalecimiento de las capacidades locales en diversas regiones de la entidad.

Los temas abordados incluyen Cultura Turística, Manejo Higiénico de los Alimentos, Calidad en el Servicio de Hospedaje, Anfitriones Turísticos, Preparación de Habitaciones, Recepción y Atención al Huésped, Protocolo del Vino, Servicio en Mesa, Buenas Prácticas de Sustentabilidad, Inglés, Servicio al Cliente, Marketing Digital y Atención a Comensales, entre otros.

Asimismo, se impartieron dos diplomados para Guías de Turistas, en Creel y en la ciudad de Chihuahua, los cuales contribuyeron a la formación especializada de los participantes y al fortalecimiento del turismo en el territorio estatal.

El programa permanente de capacitación reiniciará actividades en 2026. Las y los interesados pueden acudir a la Dirección de Calidad Turística, en avenida Universidad 2513, colonia San Felipe I Etapa, en la capital, o consultar los cursos disponibles a través de las redes sociales oficiales @TurismodeChihuahua.

La Secretaría de Turismo refrenda su compromiso de mantener una capacitación continua como eje estratégico para mejorar la calidad de los servicios turísticos, y consolidar a Chihuahua como un destino competitivo a nivel nacional e internacional.