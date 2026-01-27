Formuló Fiscalía de Distrito imputación contra masculino detenido por homicidio

Aparece como probable responsable de la muerte de un masculino en hechos ocurridos el 1 de enero en la colonia Punta Oriente

Se apelará resolución de la Juez que concedió al imputado una medida cautelar diversa a la prisión preventiva

El Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, formuló imputación en contra de Jorge Raúl A.G., por el delito de homicidio calificado.

El imputado fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación que le cumplimentaron una orden de aprehensión, ayer lunes 26 de enero, en la calle 14 y Niños Héroes, de la colonia Centro, en la ciudad de Chihuahua.

Hoy martes fue llevado a la audiencia inicial, en donde se formuló imputación en su contra por el homicidio cometido a un masculino de iniciales J.F.U.R., el 1 de enero del 2026, en la calle Punta La Gayta, frente al numeral 9113, de la colonia Punta Oriente, en la ciudad de Chihuahua.

La Jueza que presidió la audiencia consideró que no era necesario imponerle al imputado la medida cautelar de prisión preventiva, concediéndole la libertad bajo las reservas de ley.

Resolución que será apelada por la Fiscalía de Distrito Zona Centro, toda vez que se considera que el imputado es una persona de riesgo para la sociedad.

La audiencia de vinculación o no a proceso, en donde se resolverá la situación jurídica del imputado Jorge Raúl A.G., quedó programada para el viernes 30 de enero, a las 11:00 horas.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).