Llega GOECHI a más de 300 personas en una semana en escuelas de Cd. Juárez

En seguimiento al compromiso de llevar mensajes de prevención a estudiantes, padres de familia y personal docente, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), del Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (GOECHI), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en la presente semana recorrieron cinco planteles escolares de nivel básico.

Visitaron dos escuelas preparatorias, dos secundarias y una primaria en Ciudad Juárez, en donde impartieron platicas a un total de 328 personas.

Los temas que abordaron, fueron de acuerdo a las necesidades de las escuelas, por ejemplo, a los alumnos se les habló sobre “Las drogas en la adolescencia” y sus consecuencias; a los padres de familia sobre las “Obligaciones y responsabilidades” y al personal docente sobre “La homologación de actuaciones, objetos y sustancias prohibidas”.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de mantener un acercamiento para con la población chihuahuense y fortaleciendo la comunicación y la colaboración para prevenir delitos.