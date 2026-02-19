Formulan imputación a detenida por homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa y secuestro

• En complicidad con otros dos masculinos, secuestró a madre e hijo en un domicilio en la colonia Viñedos

El Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, formuló imputación en contra de Lizbeth Noemí V. P., por los delitos de homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa y secuestro, cometidos en la ciudad de Chihuahua.

En la audiencia inicial, desarrollada el pasado miércoles, esta representación social hizo de su conocimiento que se le atribuyen hechos delictivos del 2 de abril de 2022.

De acuerdo con la investigación ministerial, mediante el uso de un arma de fuego y en complicidad con otros dos imputados, presuntamente tuvo participación en el secuestro de una mujer y su hijo, en una vivienda de la colonia Viñedos.

Hechos en los que las víctimas fueron trasladadas a una granja, en el sur de la ciudad, en donde los privaron de su libertad durante al menos dos horas, y posteriormente asesinaron a la mujer, tirando su cuerpo en despoblado, mientras que al masculino arrojaron a un lote baldío, dándolo por muerto, pero logró sobrevivir.

La imputada, Lizbeth Noemí V. P., fue detenida el martes 17 de febrero en el kilómetro 152, de la carretera Chihuahua-Juárez, a la altura del poblado El Sueco, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro.

El Juez de Control conocedor de la causa penal 4094/2022, estableció para el próximo lunes 23 de febrero, la audiencia de vinculación o no a proceso, en donde se resolverá la situación jurídica.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).