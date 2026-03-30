Formulan imputación a detenida por agredir con arma blanca a trabajadora y clienta de supermercado en Delicias

Juez de Control ordenó el internamiento inmediato de la imputada en un hospital especializado

El Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, la Integridad Física y Daños, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, en el municipio de Delicias, formuló imputación en contra de Cecilia C. H., por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Durante la audiencia inicial, efectuada este lunes, el Juez de Control del Distrito Judicial Abraham González conocedor de la causa penal 177/2026, declaró legal la detención de la imputada y programó para el próximo viernes 3 de abril, la audiencia de vinculación o no a proceso.

La imputación en contra de Cecilia C. H., de 25 años de edad, establece que el pasado viernes 27 de marzo, atacó con un arma blanca a dos mujeres, una de ellas trabajadora, y la otra, clienta, que se encontraban en un supermercado ubicado en el centro de la ciudad de Delicias.

Hechos por los que la imputada fue detenida por elementos de Seguridad Pública en el término de la flagrancia.

Cabe señalar el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para la imputada, sin embargo, el Juez de Control ordenó su inmediato internamiento en un hospital de salud mental, a fin de realizarle exámenes psiquiátricos que determinen su condición clínica y su capacidad para enfrentar el proceso.

El trabajo de esta representación social, muestra el compromiso para otorgar justicia a los ciudadanos que se ven expuestos a una acción que atenta contra su integridad física.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, las imputadas se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).