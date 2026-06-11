Formula FDZC imputación a detenido por robo de vehículo con violencia

• El imputado y otro masculino, presuntamente usaron un machete y un arma de fuego para amenazar a un chofer de la plataforma digital In Driver

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC), formuló imputación en contra de quien dijo llamarse Manuel Venancio M. C., por el delito de robo de vehículo agravado.

La detención fue con una orden de aprehensión cumplimentada el pasado lunes 8 de junio, y en la audiencia inicial, la representación social le informó que se le atribuyen hechos delictivos ocurridos el 5 de junio del año en curso.

De acuerdo a las indagatorias a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículo, el imputado y diversa persona, utilizaron un machete y un arma de fuego para amenazar al chofer de un taxi de la plataforma In Driver, despojándolo del automóvil tipo sedán, marca Volkswagen, línea Jetta, modelo 2018, de color negro, que habían solicitado para un viaje, así como de un teléfono celular de alta gama.

El Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 1656/2026, programó para mañana viernes 12, a las 13:00 horas, la audiencia de vinculación o no a proceso, en donde se resolverá la situación jurídica del imputado.

Gracias a los operativos y acciones de vigilancia por parte de los elementos policiacos de esta representación social, se combate el robo de vehículos y se logra la captura de personas involucradas, además, se logra reintegrar el patrimonio a los ciudadanos afectados.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).