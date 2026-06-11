Detiene AEI a imputada por el robo de un monedero en Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron a Karina Elizabeth M.S., quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de robo.

La detenida, de 44 años de edad, aparece como probable responsable de hechos ocurridos el 06 de mayo de 2023, cuando presuntamente se apoderó de un monedero que la víctima había dejado en una maceta al exterior de su domicilio, y el cual contenía dinero en efectivo, una cadena de oro, tarjetas bancarias y documentos personales.

A Karina Elizabeth M.S., se le cumplimentó el mandamiento judicial en la carretera Parral- Jiménez, y fue puesta a disposición del Juez de Control que la requirió para llevarla a la audiencia en donde el Ministerio Público le formulará imputación.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de procurar justicia y garantizar la reparación del daño a las víctimas de los delitos económico- patrimoniales, así como en aplicar el castigo a los infractores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).