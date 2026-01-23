Formaliza Estado compromiso para impulsar la crianza afectiva y el fortalecimiento familiar en favor de las niñas y niños

-La administración estatal trabaja en coordinación con la Unicef para fomentar una política pública que genere entornos saludables y libres de violencia

Autoridades del Gobierno del Estado firmaron este viernes en Palacio de Gobierno, la “Declaratoria Estatal por una Política de Crianza Afectiva y Fortalecimiento Familiar en Chihuahua”, que formaliza el objetivo de promover políticas públicas orientadas a prevenir la violencia hacia niñas, niños y adolescentes.

En coordinación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el documento ratifica el compromiso de la administración de impulsar acciones transversales que abonen a fomentar prácticas de crianza respetuosas, para generar entornos sanos que garanticen el bienestar de las y los menores de edad.

María Eugenia Galván Antillón, presidenta del DIF Estatal, aseguró que cada sociedad es el resultado de cómo cuida a sus niñas y niños, por lo que reconstruir el tejido social es una tarea de todos que necesita esfuerzos focalizados.

Enfatizó sobre la tarea compartida de presentar modelos de vida positivos a niños y jóvenes, erradicar la creencia de que la violencia conduce a una vida deseable y concientizar en su lugar, sobre lo fundamental de la paz y los valores para convivir en tranquilidad y forjar un futuro de unión colectiva.

“No podemos erradicar la violencia de las calles si primero no la erradicamos en casa”, subrayó.

Maki Kato, representante de Unicef México, explicó que las consecuencias de la violencia en la infancia son duraderas, afectan el desempeño escolar, la salud mental y aumentan el riesgo de adoptar conductas antisociales y repetir patrones similares en la edad adulta.

Detalló que las políticas públicas de apoyo a la crianza buscan construir sociedades pacíficas e inclusivas, al mejorar el bienestar integral de infantes y personas cuidadoras, facilitar el desarrollo de interacciones positivas, para lograr una mejor comunicación, confianza y vínculo de apego.

Indicó que mediante campañas como “Tu familia es primero”, Chihuahua ha avanzado en dar a conocer la importancia de estos temas, por lo que aseguró que es necesario mantener la colaboración para reforzar y aumentar el impacto de las diferentes estrategias.

“La paz comienza en casa y construir un futuro más seguro para la infancia es una responsabilidad compartida; apostar por la prevención representa un costo social y económico menor que atender las consecuencias de la violencia”, expresó.

Acudieron también Gabriel Eguiarte, director general del DIF Estatal; Rocío Aznar, jefa de Protección a la Infancia de Unicef México; el fiscal general, César Jaúregui y los secretarios General de Gobierno, Santiago De la Peña; de Seguridad Pública, Gilberto Loya, de Educación y Deporte, Francisco Gutiérrez Dávila; de Salud, Gilberto Baeza, de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, y de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón.