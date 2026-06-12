Fiscalía de Puebla investiga a policías de Cholula por presunto abuso contra mujer y dos menores detenidos en un parque

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE Puebla) abrió un expediente de atención temprana contra elementos de la Policía Municipal de San Andrés Cholula por el presunto abuso de fuerza durante la detención de una mujer que viajaba con dos menores de edad en el Parque Intermunicipal, el 11 pasado de junio de 2026.

El hecho se viralizó tras la difusión de videos grabados por una de las víctimas, quien es hija de la detenida. El otro menor, también bajo tutela de la mujer involucrada, gritaba y pedía ayuda durante el arresto.

La Comisión de Derechos Humanos de Puebla aperturó una queja con carácter de urgente desde la noche del mismo día. Los menores fueron entregados a sus familiares a las 20:05 horas y las indagatorias continuaron para determinar responsabilidades, confirmó la presidenta de la Comisión, Isela Sánchez Soya.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del H. Ayuntamiento de San Andrés Cholula (SSPPC Cholula) publicó un comunicado en el que afirmó que la mujer se encontraba en estado de ebriedad.

FGE abrió expediente por posible afectación a mujer y dos menores en intervención policial

La FGE señaló en su comunicado de prensa que tomó conocimiento del caso a través de medios de comunicación y redes sociales.

La institución indicó que la apertura del expediente tuvo como fin realizar “las actuaciones correspondientes” ante la posible afectación de una mujer y dos menores durante la intervención.

La Fiscalía subrayó su compromiso de investigar “con imparcialidad cualquier conducta que pudiera constituir un hecho delictivo”, con respeto a los derechos humanos y al debido proceso.

Comisión de Derechos Humanos calificó el hecho como detención arbitraria

Sánchez Soya explicó ante medios de comunicación que la Comisión tiene competencia para tomar notas de oficio: “Así lo hicimos. Se aperturó la queja con carácter de urgente desde anoche”.

La Comisión comenzó a localizar a los familiares para verificar que los menores estuvieran resguardados.

La presidenta de la Comisión señaló que la queja se centró en la protección de las infancias: “Fue lo que supimos, que fue una detención arbitraria. Está más que obvio en todos los medios que tomaron las notas”.

Sánchez Soya añadió que el esposo de la mujer detenida llevó la parte legal del caso y que los menores estuvieron con sus familiares a las 20:05 horas “en un estado de protección”. Advirtió que eso no eximía la participación institucional: “Que se sigan las indagatorias para poder tener toda la información específica y concreta, y salvaguardar siempre los derechos de los niños”.

Niña grabó el sometimiento y se escuchó decir “por mi culpa golpean a mi mamá”

Los videos difundidos en redes sociales mostraron a los dos menores en medio de la detención.

Fue la niña quien grabó con su celular el momento en que una elemento mujer sometía a su madre en el suelo. En el audio se escuchó a la menor reclamar a los policías: “Usted lo agarró del pelo a mi mamá”.

La madre, mientras era sometida, alcanzó a pedirle a su hija: “Vane, graba”.

La niña se escuchó repetir entre gritos: “Por mi culpa está golpeando a mi mamá. ¡Déjenme! ¡No me toquen!”.

El niño intentó auxiliar a su madre y también fue grabado en el forcejeo con los elementos.

Información difundida tras los hechos reveló la menor fue atendida por paramédicos a bordo de una ambulancia tras los jaloneos con los policías.

Así habrían ocurrido los hechos, según autoridades de Cholula

La SSPPC de San Andrés Cholula explicó en su comunicado que elementos de la Policía Municipal detectaron una camioneta que ingresó a una zona restringida, ubicada en la calle 5 Norte por la calle 14 Poniente, dentro del parque.

Al marcarle el alto para indicarle que circulaba en un lugar prohibido, la conductora presuntamente hizo caso omiso y emprendió la huida, poniendo en riesgo la integridad de transeúntes y del personal operativo que intervino para detener la marcha del vehículo.

Al intentar salir por la calle 10 Poniente, la unidad se impactó contra unos maceteros.

Una elemento mujer procedió a asegurar a la conductora “haciendo uso racional y proporcional de la fuerza”, luego de que se negó en reiteradas ocasiones a acatar los comandos verbales emitidos por la autoridad.

La conductora fue trasladada al Complejo de Seguridad Pública Municipal para ser presentada ante el Juez Calificador. El certificado médico oficial determinó que presentó “tercer grado de intoxicación etílica”.

La SSPPC añadió que la conductora viajaba acompañada de dos menores de edad, un niño y una niña, quienes fueron resguardados en todo momento para garantizar su seguridad y bienestar, permaneciendo bajo protección hasta el arribo de sus familiares, quienes “también mantuvieron una actitud agresiva con el personal policial”.