Firman UACH y UNAB convenio para Doble Grado en Ciencias Biomédicas

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), en colaboración con la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) en Colombia, firmó un convenio de Doble Grado para el programa de Ciencias Biomédicas, una oportunidad académica que permite obtener dos títulos universitarios y vivir una experiencia internacional.

El programa contempla la realización de dos semestres en la UNAB, donde las y los participantes cursarán las materias establecidas. Durante el segundo semestre, deberán cumplir con sus prácticas profesionales en Colombia, como parte de su formación integral.

La convocatoria está dirigida a estudiantes con promedio mínimo de 8, que no hayan cursado previamente las asignaturas contempladas en el convenio y que, de preferencia, hayan concluido el sexto semestre de la licenciatura.

A partir de enero, las personas interesadas pueden acercarse para iniciar su proceso de aplicación y realizar los ajustes necesarios en su carga académica.