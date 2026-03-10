Firman Marco Bonilla y organismos interinstitucionales instalación de Mesa Naranja para prevenir la violencia política de género

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 10 de marzo de 2026.- El alcalde Marco Bonilla participó en la firma para la instalación de la quinta Mesa Naranja, un organismo que reúne a diversas instituciones con el objetivo de trabajar de manera coordinada en la prevención, atención y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Junto a autoridades del Gobierno del Estado, tribunales de justicia estatales y federales, el Instituto Estatal Electoral (IEE), así como representantes de gobiernos municipales de la entidad, se sumaron a este esfuerzo que busca fortalecer la protección de los derechos políticos de las mujeres y garantizar su participación libre de violencia.

Durante la firma, las instituciones participantes refrendaron su compromiso de colaborar desde sus respectivas atribuciones para impulsar acciones que permitan prevenir y atender este tipo de violencia, así como generar condiciones que promuevan una participación política más segura e igualitaria.

Entre los compromisos establecidos destacan:

• Impulsar acciones de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género desde sus respectivas atribuciones.

• Fortalecer la coordinación interinstitucional entre los distintos niveles y órdenes de gobierno, sociedad civil y academia.

• Promover la participación activa de mujeres electas en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en la materia.

• Difundir información, buenas prácticas y mecanismos de denuncia que contribuyan a erradicar la impunidad y la revictimización.

• Replicar el modelo de las Mesas Naranjas en otros municipios de la circunscripción como espacios de diálogo, acción y transformación.