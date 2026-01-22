Firman Chihuahua y San Luis Potosí convenio para el impulso del turismo enológico

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, que se desarrolla en Madrid, España, los estados de Chihuahua y San Luis Potosí firmaron un convenio para trabajar de manera conjunta en el intercambio de buenas prácticas en materia de turismo enológico.

El documento fue suscrito por el secretario de Turismo de Chihuahua, Edibray Gómez Gallegos; su homóloga de San Luis Potosí, Yolanda Cepeda y el secretario general de Gobierno de esa entidad, José Guadalupe Torres.

Esta es la primera de varias alianzas que Chihuahua celebrará con otras entidades federativas durante la realización de la Fitur, con el objetivo de explorar acciones en la materia.

Gómez Gallegos dijo que el estado de Chihuahua se ha posicionado recientemente como un destino ideal en materia de turismo enológico, ya que la producción vitivinícola se ha extendido a gran parte de su territorio.

En noviembre de 2025 la capital fue sede del evento México Selection by CMB (Concours Mondial de Bruxelles), el certamen de vinos, espirituosos y cervezas artesanales más importante de América Latina, donde 13 vinos chihuahuenses fueron premiados.

La Fitur Madrid 2026 es uno los eventos turísticos más importantes del mundo. Este año tendrá un aproximado de 250 mil asistentes, con representantes de 9 mil 500 empresas del sector turístico, así como delegaciones de 156 países.