Finalizan policías de la SSPE curso de laboratorios clandestinos en Querétaro

Elementos de Despliegue Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) concluyeron exitosamente el curso especializado en laboratorios clandestinos, impartido por autoridades estadounidenses en el municipio de San Juan del Río, Querétaro.

La capacitación, que inició el 17 de marzo y finalizó este 20 de marzo,m en el Instituto de Capacitación de la Fiscalía General de la República (La Muralla), permitió a dos suboficiales adquirir conocimientos teóricos en métodos de producción de drogas sintéticas, toxicología, cooperación internacional y protocolos de rescate.

Asimismo, recibieron formación práctica sobre el uso de equipo especializado, como detectores de gases y generadores de oxígeno, además de técnicas de intervención en campo abierto en entornos con materiales tóxicos, incluyendo seguridad perimetral, ingreso táctico y toma de muestras.

El curso fue impartido por la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Drug Enforcement Administration (DEA) y la Oficina de Asuntos Internacionales de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), fortaleciendo la preparación técnica del personal en el combate a laboratorios clandestinos y el manejo de sustancias químicas.

Al finalizar, los elementos recibieron constancias que acreditan su capacitación, conocimientos que serán replicados al interior de la SSPE para fortalecer las capacidades institucionales, como parte de la estrategia impulsada por el secretario Gilberto Loya, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.