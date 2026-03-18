FGR obtiene sentencia de 10 años de prisión contra una persona detenida con armas y droga en Juárez

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Chihuahua, obtuvo sentencia condenatoria en contra de Diego “N”, por su participación en los delitos de portación de arma de fuego sin licencia agravado y contra la salud, en la modalidad de posesión de cannabis sativa l, con fines de comercio en su variante de venta.

Diego “N” fue detenido en junio de 2023 por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Ciudad Juárez, en la colonia Senderos de San Isidro, donde le aseguraron un arma de fuego con cargador abastecido con ocho cartuchos y 10 cartuchos adicionales.

Las autoridades policiales también aseguraron, en el interior de una maleta que estaba en la cajuela de un vehículo estacionado, 20 paquetes confeccionados con cinta café, que contenían 889 gramos nueve miligramos de cannabis sativa l, comúnmente conocida como marihuana, y un arma de fuego tipo revólver.

Durante el desarrollo del juicio oral, el fiscal federal desahogó los elementos de prueba para obtener del juez de Distrito, fallo condenatorio en contra de Diego “N”, a quien le impuso una pena de 10 años de prisión, además de una multa equivalente a 266 Unidades de Medida y Actualización (UMA).