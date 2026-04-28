FGR investiga a ‘El Jardinero’ por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego; será presentado ante un juez

Ciudad de México. El Ministerio Público Federal integra una carpeta de investigación en contra de Audías Flores Silva, alias El Jardinero, uno de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por la posible comisión del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y será puesto a disposición de un juez federal este miércoles.

La Fiscalía General de la República dio a conocer lo anterior un día después de la captura de El Jardinero por parte de elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México, identificado como objetivo prioritario al haber sido jefe de seguridad y persona de confianza de Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, fallecido líder del CJNG.

Flores Silva fue capturado en el estado de Nayarit, y la FGR informó que tiene previsto judicializar la indagatoria durante el plazo constitucional de 48 horas, a efecto de ponerlo a disposición de un juez de control.

Asimismo, la FGR mencionó que Flores Silva cuenta con una orden de detención con fines de extradición solicitada por autoridades de Estados Unidos.

Hasta su consignación, Flores Silva permanecerá en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, en la Ciudad de México.