FBI investiga la Asociación de Futbol Argentino por operaciones financieras en EU

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) enfrenta una de las investigaciones internacionales más delicadas de su historia reciente por parte del FBI.

El Buró Federal de Investigaciones y fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos desarrollan una investigación sobre las operaciones financieras de la organización en territorio estadounidense para determinar si existieron maniobras que pudieran constituir delitos como lavado de dinero, fraude bancario o movimientos irregulares de recursos a través del sistema financiero del país.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han presentado acusaciones formales ni han anunciado imputaciones contra directivos de la AFA.

La investigación permanece en una etapa preliminar y busca establecer si existen elementos suficientes para abrir un proceso penal.

Las transferencias millonarias que despertaron las sospechas

De acuerdo con la información revelada inicialmente por el diario argentino La Nación y retomada por medios de Estados Unidos y Europa, los investigadores revisan el movimiento de más de 300 millones de dólares canalizados mediante cuentas bancarias y sociedades establecidas en Florida.

En el centro de la investigación aparece TourProdEnter LLC, empresa radicada en el sur de Florida que durante los últimos años administró diversos contratos comerciales internacionales de la AFA, incluidos acuerdos de patrocinio y explotación de derechos comerciales.

Según la documentación revisada por los investigadores, parte de esos recursos transitó por instituciones financieras como: Citibank, Bank of America, JPMorgan Chase, PNC Bank y Synovus Bank.

Las autoridades buscan determinar si todas esas operaciones respondían a actividades comerciales legítimas o si algunas transferencias carecían de justificación económica suficiente.

El FBI tiene en la mira 57 millones de dólares de la AFA

Uno de los principales puntos de interés para los investigadores corresponde a aproximadamente 57 millones de dólares que, según los reportes periodísticos, fueron distribuidos entre distintas empresas y beneficiarios sin que, hasta ahora, aparezca una explicación comercial clara que sustente dichos pagos.

Las publicaciones sostienen que parte del dinero habría terminado en compañías sin actividad identificable y en personas físicas cuya capacidad económica no parecía corresponder con los montos recibidos, circunstancia que motivó un análisis más profundo por parte de las autoridades estadounidenses.

Precisamente esa falta de trazabilidad es uno de los elementos que suele activar investigaciones por posibles delitos financieros bajo jurisdicción estadounidense.

Claudio Tapia y la dirigencia de la AFA aparecen en el expediente

La investigación también revisa decisiones adoptadas durante la gestión del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, así como el papel desempeñado por otros integrantes de la conducción administrativa de la federación.

Los fiscales estadounidenses intentan reconstruir cómo se estructuraron los contratos internacionales y cuál fue la intervención de los distintos responsables en la administración de los recursos obtenidos mediante patrocinios, amistosos internacionales y acuerdos comerciales celebrados principalmente en Estados Unidos.

Según obstante, la existencia de una investigación no implica responsabilidad penal ni constituye prueba de la comisión de un delito.

La investigación del FBI por transacciones financieras de la AFA en pleno Mundial de Futbol 2026

El caso adquirió repercusión internacional mientras la selección argentina disputa la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos.

Medios estadounidenses informaron que agentes federales incluso tomaron declaraciones a personas vinculadas con los negocios internacionales del futbol argentino durante el desarrollo del torneo, con el objetivo de obtener información sobre la estructura financiera utilizada por la AFA en territorio estadounidense.

La coincidencia entre el avance deportivo del equipo de Lionel Messi y el avance de la investigación provocó que el caso trascendiera del ámbito judicial al deportivo y político.

El interés del FBI responde a que las operaciones analizadas habrían utilizado bancos estadounidenses y empresas registradas en ese país, lo que otorga jurisdicción a las autoridades federales independientemente de que la AFA sea una organización extranjera.

En investigaciones de este tipo, el Departamento de Justicia suele revisar: el origen de los recursos; la ruta seguida por las transferencias; los beneficiarios finales; la existencia de empresas intermediarias; la justificación comercial de cada operación.

Si durante ese proceso aparecen indicios suficientes de fraude financiero, lavado de dinero o falsedad documental, la investigación puede escalar hacia una causa penal formal.

¿Qué sigue para la AFA?

Hasta ahora no existen acusaciones judiciales contra la Asociación del Futbol Argentino ni contra sus dirigentes en Estados Unidos.

Sin embargo, la investigación permanece abierta y podría ampliarse conforme las autoridades revisen documentación bancaria, contratos comerciales, registros corporativos y testimonios de personas relacionadas con las operaciones internacionales de la federación.

El caso se suma al creciente escrutinio internacional sobre la gobernanza y la transparencia financiera de las organizaciones deportivas, en un contexto en el que las autoridades estadounidenses han incrementado el uso de su legislación para perseguir presuntos delitos económicos cometidos mediante el sistema financiero del país, incluso cuando involucran entidades extranjeras.

Con información de Quién