¿Cuándo se jugarán las semifinales del Mundial 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entró en su etapa culminante: tras una intensa fase de cuartos de final, quedaron definidas las semifinales que determinarán a los dos países que competirán por el trofeo más prestigioso del futbol el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

El primer enfrentamiento de las semifinales presentará un duelo de altas proporciones: Francia vs España. El compromiso se llevará a cabo el martes 14 de julio en el Estadio de Dallas, ubicado en Arlington, Texas.

Los galos aseguraron su boleto a la antesala de la final el jueves 9 de julio tras imponerse con solidez por 2-0 ante Marruecos en el Estadio Boston. Por su parte, España regresará a una semifinal de Copa del Mundo por primera vez desde que se coronó campeona en Sudáfrica 2010. El cuadro ibérico consiguió avanzar el viernes 10 de julio al doblegar 2-1 a Bélgica en el Estadio Los Ángeles.

El segundo enfrentamiento será todo un clásico que incluso llega a connotaciones políticas: Inglaterra vs Argentina, que se disputará en el Estadio de Atlanta el miércoles 15 de julio.

El conjunto albiceleste amarró su clasificación tras imponerse en tiempos extra por 3-1 a Suiza en el Estadio Kansas City, manteniendo con vida el sueño de defender su corona mundial.

Por su parte, el equipo de los Tres Leones accedió a esta instancia de forma agónica tras vencer 2-1 a Noruega en tiempo extra, en un compromiso disputado en el Estadio Miami.

De este modo, sudamericanos y europeos revivirán una de las rivalidades más intensas en la historia de las Copas del Mundo.

Con información de López Dóriga