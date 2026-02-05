Fatal accidente en avenida Las Águilas deja una persona sin vida

La noche de este jueves se registró un trágico accidente vial sobre la avenida Las Águilas, donde un choque con volcadura dejó como saldo una persona fallecida.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta Ford Explorer, color blanco, circulaba en sentido de oeste a este cuando, por causas aún no determinadas, perdió el control de la unidad, impactó contra el camellón central e invadió los carriles contrarios, donde colisionó con varios vehículos.

La camioneta continuó su trayectoria hasta terminar dentro de la cochera de un domicilio, derribando un muro y un barandal, para finalmente quedar volcada sobre vehículos que se encontraban al interior de la vivienda.

El conductor murió en el lugar a consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, agentes de Vialidad, cuerpos de Bomberos y personal de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargaron de asegurar la zona y realizar las diligencias correspondientes.

Será la autoridad competente la que determine las causas del accidente y deslinde responsabilidades.