Familia sufre accidente carretero en el entronque a El Vallecillo

En el kilómetro 30 de la carretera que conduce de Cuauhtémoc a Chihuahua justo en el entronque a El Vallecillo, se registró un aparatoso accidente que dejó a tres menores de 14, 10 y 2 años de edad lesionados, así como a dos adultos.



Entre los lesionados, resultaron con golpes, una de ellas mujer con posible fractura de clavícula.

El accidente fue cuando circulaban a bordo de un vehículo Nissan platina donde la conductora pierde el control del volante y cae en la cuneta que dividen los sentidos; los lesionados fueron auxiliados por elementos de la guardia nacional que pasaban por el lugar quienes solicitaron el apoyo de ambulancia llegando paramédicos de Cruz Roja y de urge.

Así mismo están abanderando el accidente en esperada de guardia nacional división caminos.