Familia sale ilesa tras aparatoso accidente sobre la avenida de las Industrias

Una familia resultó ilesa luego de protagonizar un aparatoso accidente cuando circulaban a bordo de una pickup Chevrolet Silverado negra, de cabina y media, sobre la avenida de las Industrias en sentido de sur a norte, a la altura del Tecnológico de Chihuahua.

De acuerdo con el reporte, el conductor perdió el control de la unidad, impactándose primero contra el camellón y posteriormente contra un árbol. Metros más adelante chocó contra otro árbol, mismo que arrastró varios metros hasta finalmente detenerse, luego de perder un neumático con todo y rin.

Pese a lo fuerte del accidente, ninguno de los tripulantes resultó lesionado. Debido al cambio de turno en la Dirección de Vialidad, no había una patrulla en el lugar al momento del percance.

Últimas Noticias

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp