Familia sale ilesa tras aparatoso accidente sobre la avenida de las Industrias

Una familia resultó ilesa luego de protagonizar un aparatoso accidente cuando circulaban a bordo de una pickup Chevrolet Silverado negra, de cabina y media, sobre la avenida de las Industrias en sentido de sur a norte, a la altura del Tecnológico de Chihuahua.

De acuerdo con el reporte, el conductor perdió el control de la unidad, impactándose primero contra el camellón y posteriormente contra un árbol. Metros más adelante chocó contra otro árbol, mismo que arrastró varios metros hasta finalmente detenerse, luego de perder un neumático con todo y rin.

Pese a lo fuerte del accidente, ninguno de los tripulantes resultó lesionado. Debido al cambio de turno en la Dirección de Vialidad, no había una patrulla en el lugar al momento del percance.