Familia quedó en fuego cruzado durante balacera en Ojinaga, resultan ilesos

Una familia de 4 integrantes, dos de ellos menores de edad quedaron atrapados durante el enfrentamiento que se registró durante la madrugada de ayer lunes en el municipio de Ojinaga.

Así lo dio a conocer Francisco Arturo Arizpe, coordinador de Agencias Foráneas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro quien explicó que el ataque habría iniciado afuera de la vivienda de dicha familia por lo que en el inmueble se registraron daños por arma de fuego y se localizaron rastros de sangre.

No obstante, aclaró que ninguno de los integrantes de la familia resultaron lesionados, presentándose además una denuncia por los daños provocados a su vivienda.

“Normalmente cuando es un ataque a un domicilio y cuando las personas que se encuentran ahí, difícilmente podemos lograr que presenten denuncia. En esta ocasión sí tenemos la denuncia por los daños, son cuatro personas que estaban en el lugar, era una familia, inclusive menores de edad las que estaban en ese momento y sí se encontraron este rastros de sangre, por lo mismo que estuvo ahí la balacera”.